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Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов

30.01.2017 - 21:32

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции сегодня вечером было нарушено, предположительно, в результате обстрелов. Об этом сообщил генеральный директор КП "Компания "Вода Донбасса" Олег Мокрый.

"Только что была обесточена фильтровальная станция. Учитывая, что обстрелы в этом районе не прекращались ни на минуту, предполагаем, что в окрестностях могут быть повреждены линии электропередачи", — сказал Мокрый.

Он отметил, что точные причины отключения электричества выясняются. Сейчас коммунальщики переключают подачу воды в Донецк и прилегающие поселки на резервные линии водоснабжения.

Олег Мокрый добавил, что сложность определения причин отключения питания состоит и в перебоях сотовой связи в данном районе, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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