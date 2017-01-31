Донецкая фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции сегодня вечером было нарушено, предположительно, в результате обстрелов. Об этом сообщил генеральный директор КП "Компания "Вода Донбасса" Олег Мокрый.

"Только что была обесточена фильтровальная станция. Учитывая, что обстрелы в этом районе не прекращались ни на минуту, предполагаем, что в окрестностях могут быть повреждены линии электропередачи", — сказал Мокрый.

Он отметил, что точные причины отключения электричества выясняются. Сейчас коммунальщики переключают подачу воды в Донецк и прилегающие поселки на резервные линии водоснабжения.

Олег Мокрый добавил, что сложность определения причин отключения питания состоит и в перебоях сотовой связи в данном районе, сообщают «Новости Донецкой Республики».