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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

30.01.2017 - 21:30

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков на северной окраине Донецка. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"В результате обстрела Куйбышевского района Донецка с позиций ВСУ осколочное ранение получили двое мирных жителей 1983 и 1966 года рождения", — сказано в сообщении.

По данным командования, обстрел велся из артиллерийских орудий калибра 122 и 152 мм, а также минометов калибра 82 и 120 мм, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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