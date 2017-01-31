ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков на северной окраине Донецка. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

"В результате обстрела Куйбышевского района Донецка с позиций ВСУ осколочное ранение получили двое мирных жителей 1983 и 1966 года рождения", — сказано в сообщении.

По данным командования, обстрел велся из артиллерийских орудий калибра 122 и 152 мм, а также минометов калибра 82 и 120 мм, сообщают «Новости Донецкой Республики».