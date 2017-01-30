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Порошенко призвал усилить санкции против РФ в случае провала "Минска"

30.01.2017 - 18:34

Украина выступает за сохранение и усиление санкций в отношении России, если российская сторона будет «игнорировать» Минские соглашения. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«В случае если эта имплементация (минских соглашений) не состоится, мы поддержим сохранение и, если будет нужно, усиление санкционного давления на Россию», — сказал он.
Порошенко отметил, что очень благодарен Меркель за твердую и принципиальную позицию в этом вопросе, пишет «Газета.Ru».

Как подчеркнул украинский президент, «я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиций Украины и выразить надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы РФ наконец вернулась за стол переговоров и начала имплементировать минские договоренности».

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