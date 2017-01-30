Меркель одобряет реформы на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что одобряет реформы на Украине и намерена оказывать помощь советами. Кроме того, она рассказала о дружеских отношениях между странами. Об этом она заявила в ходе брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина».

«Мы хотим помогать Украине словом и делом в широком масштабе. Я очень приветствую реформы, которые проводятся на Украине. Это сейчас непростые ограничения со стороны МВФ. Украина пока выполнила все требования, и мы поддерживаем и приветствуем шаги к реформированию государства экономически и всесторонне. Мы будем оказывать помощь советами», — сказала Меркель.

Она также заявила, что между странами сложились тесные отношения, пишет RT.

«Между нашими странами образовались тесные отношения, я могу сказать, дружба. И за последние 2,5 года эта дружба стала ещё крепче. И мы хотим продолжать это сотрудничество в атмосфере доверия», — добавила канцлер.