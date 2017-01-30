Меркель: Режим прекращения огня фактически не существует на востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на востоке Украины не действует режим прекращения огня. Об этом Меркель заявила в ходе брифинга с украинским президентом Петром Порошенко, передаёт телеканал «112 Украина».

«Опять узнали, что «режима прекращения огня» фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство», — сказала Меркель

Она также заявила о необходимости сделать всё на основе минских договорённостей.

«Мы верим в то, что «нормандская четвёрка», этот нормандский формат, — это правильный путь, и мы будем его соблюдать, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой», — добавила Меркель, пишет RT.