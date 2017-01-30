ВСУ обстреляли окраины Ясиноватой

Котельная и два жилых дома повреждены в понедельник в населенном пункте Донецк-Северное на окраинах Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель администрации города.

"Зафиксировано прямое попадание в котельную в населенном пункте Донецк-Северное. Повреждение достаточно серьезное. Также повреждены жилые дома, в частности, остекление", — сказал представитель администрации.

В администрации добавили, что обстрел произошел около 14.30, сообщают «Новости Донецкой Республики».