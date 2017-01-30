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Генерал ВСУ предложил "оставить России" Севастополь

30.01.2017 - 15:59

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Думанский считает, что Севастополь можно «оставить» России «на переходный период», чтобы вернуть Украине Крым, пишет RT.

«Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот России, на какой-то переходный период оставить», — заявил Думанский в интервью украинскому изданию «Апостроф», отвечая на вопрос, как Украина может вернуть Крым.

Ранее депутат Сейма Литвы предложил «вернуть» Калининград Европе. По его мнению, Россия лишилась права на Калининградскую область после того, как присоединила к себе Крым.

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