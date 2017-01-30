Басурин рассказал о потерях ВСУ в Донбассе

Украинская армия за последние сутки понесла серьезные потери, при попытке захватить позиции ДНР и в результате «дружественного огня» погибли более 25 человек, ранены свыше 40. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"Всего за сутки украинские силовики потеряли более 25 убитыми и более 40 ранеными", — сказал замкомандующего.

Он подчеркнул, что противник понес большое число потерь личного состава при попытке захвата позиций армии ДНР в районе Авдеевской промзоны. Кроме этого, к гибели солдат привели несогласованные действия украинских командиров и, как следствие, ведение "дружественного огня по своим" из минометов, сообщают «Новости Донецкой Республики».

"Также, по имеющимся у нас данным, в результате детонации артиллерийских боеприпасов погиб весь личный состав двух расчетов 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б", наносивших огневые удары по мирным жителям Макеевки", — добавил Басурин.