Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 30 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Басурин рассказал о потерях ВСУ в Донбассе

30.01.2017 - 16:00

Украинская армия за последние сутки понесла серьезные потери, при попытке захватить позиции ДНР и в результате «дружественного огня» погибли более 25 человек, ранены свыше 40. Об этом сегодня на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"Всего за сутки украинские силовики потеряли более 25 убитыми и более 40 ранеными", — сказал замкомандующего.

Он подчеркнул, что противник понес большое число потерь личного состава при попытке захвата позиций армии ДНР в районе Авдеевской промзоны. Кроме этого, к гибели солдат привели несогласованные действия украинских командиров и, как следствие, ведение "дружественного огня по своим" из минометов, сообщают «Новости Донецкой Республики».

"Также, по имеющимся у нас данным, в результате детонации артиллерийских боеприпасов погиб весь личный состав двух расчетов 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б", наносивших огневые удары по мирным жителям Макеевки", — добавил Басурин.

Больше материалов по теме

16:58 ВСУ обстреляли окраины Ясиноватой
14:52 ВСУ за сутки 1912 раз обстреляли территорию ДНР
10:51 ВСУ обстреляли Макеевку
09:10 ВСУ обстреливают юг ДНР более 10 часов
29.01 - 17:28 ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
Старуха идет за "ветеранами АТО"
19.01 - 17:41 Происшествия
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Новая радость от собственного поражения
16.12 - 16:41 Происшествия
И опять - "ура!", "классно!" и "супер!" по поводу разбитой техники
Трофейная техника
06.12 - 10:43 Происшествия
с военного парада Дня независимости Украины
ПолитикаБольше материалов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Предназначение России — быть основой для наших будущих побед
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования