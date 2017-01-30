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В ДНР от обстрелов погибли двое мирных жителей

30.01.2017 - 14:49

Число мирных жителей ДНР, погибших в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки, возросло до двух человек. Об этом сегодня на брифинге в Донецке заявил замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Всего за сутки от обстрелов карателей погибло два мирных жителя и трое получили ранения», – сказал замкомандующего.

Кроме этого, по словам Басурина, за минувшие сутки под огнем украинских силовиков погибли трое военнослужащих ДНР, четверо ранены, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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