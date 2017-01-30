Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 30 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ за сутки 1912 раз обстреляли территорию ДНР

30.01.2017 - 14:52

Украинские силовики за прошедшие сутки почти 2000 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, повреждено 18 домостроений. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка в Республике резко обострилась. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1912 раз обстреляли территорию Республики. Противник выпустил по прифронтовым районам 480 артиллерийских снарядов, из них 270 калибром 152 мм, 33 танковых снаряда, 552 мины, из них 310 калибром 120 мм, а также 815 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Под обстрелами оказались поселки Васильевка, Михайловка, Озеряновка и Зайцево в Горловке, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Спартак, Яковлевка, Минеральное, Крутая Балка и Жабичево, западная окраина Донецка, аэропорт и южные села: Ленинское, Коминтерново и Саханка.

«От огня украинской артиллерии получили повреждения 18 жилых домов и домостроений в Червоногвардейском районе Макеевки, Киевском районе Донецка и поселке Зайцево», — подчеркнул представитель командования, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

16:58 ВСУ обстреляли окраины Ясиноватой
16:00 Басурин рассказал о потерях ВСУ в Донбассе
10:51 ВСУ обстреляли Макеевку
09:10 ВСУ обстреливают юг ДНР более 10 часов
29.01 - 17:28 ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
Старуха идет за "ветеранами АТО"
19.01 - 17:41 Происшествия
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Новая радость от собственного поражения
16.12 - 16:41 Происшествия
И опять - "ура!", "классно!" и "супер!" по поводу разбитой техники
Трофейная техника
06.12 - 10:43 Происшествия
с военного парада Дня независимости Украины
ПолитикаБольше материалов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Предназначение России — быть основой для наших будущих побед
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования