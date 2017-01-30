ВСУ за сутки 1912 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за прошедшие сутки почти 2000 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, повреждено 18 домостроений. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка в Республике резко обострилась. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 1912 раз обстреляли территорию Республики. Противник выпустил по прифронтовым районам 480 артиллерийских снарядов, из них 270 калибром 152 мм, 33 танковых снаряда, 552 мины, из них 310 калибром 120 мм, а также 815 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Под обстрелами оказались поселки Васильевка, Михайловка, Озеряновка и Зайцево в Горловке, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Спартак, Яковлевка, Минеральное, Крутая Балка и Жабичево, западная окраина Донецка, аэропорт и южные села: Ленинское, Коминтерново и Саханка.

«От огня украинской артиллерии получили повреждения 18 жилых домов и домостроений в Червоногвардейском районе Макеевки, Киевском районе Донецка и поселке Зайцево», — подчеркнул представитель командования, сообщают «Новости Донецкой Республики».