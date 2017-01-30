Пушилин: Ситуация в Донбассе обостряется

Власти ДНР в последние дни вынуждены фиксировать нарушение со стороны Киева всех достигнутых ранее договоренностей в части соблюдения режима прекращения огня, отведения и неприменения тяжелой артиллерии. Такое заявление, как сообщает корреспондент «Сегодня.ру», сделал полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы в Минске Денис Пушилин.

По его словам, «наши опасения, ставшие причиной созыва экстренной видеоконференции Контактной группы 26 января, где помимо угроз безопасности Донецкой фильтровальной станции, обсуждался вопрос наступательных действий ВСУ, продвижение их позиций в глубь «серой зоны», построение блиндажей и укрепсооружений в непосредственной близости от наших позиций, оказались не напрасными».

Пушилин добавил, что ситуация по всей линии соприкосновения обостряется, зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилого сектора, есть погибшие и раненные среди гражданского населения.

«Обстрелам подверглись ДФС, жилой сектор, школы и больница в городах Республики, - говорит он. - Все это возвращает нас к самым острым фазам военных действий 2015 года. Различного рода провокациями и обстрелами, Украина делает все возможное для возобновления полномасштабных боевых действий».

По его словам, власти ДНР считают действия СММ ОБСЕ недостаточными.

«Для снятия напряжения и дальнейшего урегулирования конфликта необходимы четкое обозначение нарушителя режима тишины, фиксация калибров снарядов и определение орудий, из которых ведется обстрел, - говорит Пушилин. - Учитывая неоднократные публикации в отчетах СММ ОБСЕ внушительных цифр отсутствующей в местах хранения украинской техники и недостаток давления со стороны миссии на украинскую сторону для выполнения взятых на себя обязательств, сегодня мы видим как эта техника используется».

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы в Минске призвал СММ ОБСЕ и СЦКК сделать все возможное, чтобы режим прекращения огня имел реальные проявления, а не пустые заявления.

«Со своей стороны, мы проводим фиксацию каждого обстрела ВСУ и собираем материалы о разрушениях и потерпевших для того, чтобы поднять этот вопрос на предстоящей встрече в Минске, - говорит он. - Нужны конкретные решения и действия. Одних заявлений и выражения «обеспокоенности» ситуацией недостаточно».