Встреча Путина и Трампа может состояться до саммита G20

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, вероятно, состоится до саммита G20, который пройдёт в Гамбурге в июле 2017 года. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«По всей видимости, да», — ответил пресс-секретарь на вопрос корреспондента о том, означает ли поручение президентов проработать возможность встречи то, что они встретятся до саммита.

По словам Пескова, помощники займутся проработкой всех деталей встречи оперативно, чтобы сформулировать предложения Вашингтону.

Пресс-секретарь отметил, что состоявшаяся между лидерами беседа была хорошей и конструктивной.

«Подчеркнули, что и американцы с уважением относятся к России, и Путин сказал, что в России испытывают абсолютно взаимные чувства. В этом плане это чрезвычайно важная беседа», — сказал он, пишет RT.