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Лавров: РФ видит неограниченные возможности для сотрудничества с США в борьбе с ИГ

30.01.2017 - 12:56

Москва видит неограниченные возможности для сотрудничества с Вашингтоном в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) при наличии политической воли. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров с главой МИД Эритреи Османом Салехом.

«Что касается возможных форм сотрудничества с США по борьбе с ИГ (запрещена в РФ), а это является главным приоритетом России и США на международной арене — это было подтверждено со всей очевидностью в ходе телефонного разговора двух президентов 28 января, то я здесь вижу практически неограниченные возможности при наличии политической воли и при готовности наших военных эту политическую волю воплощать в конкретные договоренности, в конкретные действия», — сказал Лавров, пишет RT.

Министр также заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле.

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