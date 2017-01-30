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МИД Венгрии: Санкции против РФ доказали свою неэффективность

30.01.2017 - 12:38

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе заявил, что санкции в отношении России показали свою неэффективность.

«Мы всегда ясно давали понять, что очень недовольны санкциями. Никакого прогресса в исполнении минских договорённостей они не приносят, экономика европейских стран, в том числе Венгрии, терпит убытки. Так что санкции, как мне кажется, доказали свою неэффективность», — сказал Сийярто.

При этом он отметил, что страна не пользовалась правом вето, чтобы не вносить раскол в европейское единство.

«Но я очень надеюсь, что в будущем ЕС сможет, по крайней мере, оценить санкции и на максимально высоком уровне обсудить их последствия. Пока что, увы, этого не было», — добавил министр, пишет RT.

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