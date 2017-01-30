Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 30 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны РФ

30.01.2017 - 12:14

Североатлантический альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга НАТО. Об этом, как пишет RT, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в программе HARDtalk на телеканале BBC.

«Мы видим значительное военное наращивание (со стороны России), но мы не видим непосредственной угрозы, - рассказал Столтенберг. - НАТО отреагировало, вот почему мы впервые разместили военных в восточной части альянса».

Генсек НАТО также подчеркнул, что Альянс не стремится к конфронтации с РФ и не желает новой холодной войны.

ПолитикаБольше материалов
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Предназначение России — быть основой для наших будущих побед
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Выброс латентной русофобии
Лукашенко считает, что Украина воюет за независимость
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования