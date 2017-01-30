Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны РФ

Североатлантический альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга НАТО. Об этом, как пишет RT, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в программе HARDtalk на телеканале BBC.

«Мы видим значительное военное наращивание (со стороны России), но мы не видим непосредственной угрозы, - рассказал Столтенберг. - НАТО отреагировало, вот почему мы впервые разместили военных в восточной части альянса».

Генсек НАТО также подчеркнул, что Альянс не стремится к конфронтации с РФ и не желает новой холодной войны.