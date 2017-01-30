СЦКК согласовал "режим тишины" с ВСУ

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня согласовала проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденных обстрелами со стороны ВСУ линиях электропередачи в Новоазовском районе ДНР. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании Республики.

«Российские офицеры в СЦКК согласовали «режим тишины», чтобы энергетики могли восстановить поврежденные обстрелами украинских подразделений линии электропередачи на юге Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Представитель командования отметил, что работы начнутся в ближайшее время, сообщают «Новости Донецкой Республики».