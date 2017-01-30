В Славянске во время факельного шествия произошёл взрыв

Во время факельного шествия в Славянске Донецкой области произошёл взрыв. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

«Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошло факельное шествие в годовщину битвы с советскими солдатами.