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ВСУ обстреляли Макеевку

30.01.2017 - 10:51

ВСУ сегодня утром открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки, в зоне обстрела оказалась местная школа № 32. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Около 9:30 украинская армия открыла вновь огонь по Червоногвардейскому району Макеевки, в зоне обстрела расположена школа №32, где в настоящий момент находятся несколько десятков детей и персонал. Руководством школы было принято решение эвакуировать учащихся в подвал», — отметили в командовании, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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