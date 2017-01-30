ВСУ обстреляли Макеевку

ВСУ сегодня утром открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки, в зоне обстрела оказалась местная школа № 32. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Около 9:30 украинская армия открыла вновь огонь по Червоногвардейскому району Макеевки, в зоне обстрела расположена школа №32, где в настоящий момент находятся несколько десятков детей и персонал. Руководством школы было принято решение эвакуировать учащихся в подвал», — отметили в командовании, сообщают «Новости Донецкой Республики».