В Донецке от обстрелов остались без газа 5 многоквартирных домов

Пять многоквартирных домов в Донецке и его окрестностях остались без газоснабжения в результате обстрелов со стороны ВСУ минувшей ночью. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

«В ночь на 30 января аварийно-диспетчерская служба Донецкого управления ГК «Донбассгаз» зафиксировала многочисленные повреждения распределительных газопроводов в Киевском районе. Так, по проспекту Партизанский осколками снарядов поврежден коллектор диаметром 159 мм, зафиксировано значительное повреждение газопровода при вводе в дом. Без газоснабжения 70 абонентов многоквартирного дома», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, по данным госконцерна, из-за утечек газа после обстрелов была остановлена работа котельной в районе вагонного депо станции «Донецк-Северный» на участке 71-й километр. В результате инцидента отопление отсутствует в четырех домах железнодорожников.

«С наступлением светлого времени суток, ремонтно-восстановительные бригады приступили к ликвидации последствий аварий. В работах задействовано 70 человек и шесть единиц спецтехники. По улице Коминтерна аварийной бригаде удалось локализовать аварию на восьми повреждённых участках газопровода без отключения газоснабжения абонентам», — добавили в «Донбассгазе», сообщают «Новости Донецкой Республики».