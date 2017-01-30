Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 30 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

В Донецке от обстрелов остались без газа 5 многоквартирных домов

30.01.2017 - 10:29

Пять многоквартирных домов в Донецке и его окрестностях остались без газоснабжения в результате обстрелов со стороны ВСУ минувшей ночью. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

«В ночь на 30 января аварийно-диспетчерская служба Донецкого управления ГК «Донбассгаз» зафиксировала многочисленные повреждения распределительных газопроводов в Киевском районе. Так, по проспекту Партизанский осколками снарядов поврежден коллектор диаметром 159 мм, зафиксировано значительное повреждение газопровода при вводе в дом. Без газоснабжения 70 абонентов многоквартирного дома», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, по данным госконцерна, из-за утечек газа после обстрелов была остановлена работа котельной в районе вагонного депо станции «Донецк-Северный» на участке 71-й километр. В результате инцидента отопление отсутствует в четырех домах железнодорожников.

«С наступлением светлого времени суток, ремонтно-восстановительные бригады приступили к ликвидации последствий аварий. В работах задействовано 70 человек и шесть единиц спецтехники. По улице Коминтерна аварийной бригаде удалось локализовать аварию на восьми повреждённых участках газопровода без отключения газоснабжения абонентам», — добавили в «Донбассгазе», сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

29.01 - 17:14 На юге ДНР от обстрелов повреждены два жилых дома
29.01 - 12:21 В Макеевке от обстрела поврежден многоквартирный дом
29.01 - 10:47 Силовики штурмуют дом в дагестанском Хасавюрте
11.01 - 11:55 В Саратове в жилом доме произошел взрыв бытового газа
03.12 - 09:34 Около 10 домов повреждены от обстрелов в поселках Шахты 6/7 под Горловкой
Украина под уголовниками
27.01 - 12:04 Происшествия
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Обама воровал у США
23.01 - 17:17 Происшествия
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Старуха идет за "ветеранами АТО"
19.01 - 17:41 Происшествия
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
ПолитикаБольше материалов
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Предназначение России — быть основой для наших будущих побед
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Выброс латентной русофобии
Лукашенко считает, что Украина воюет за независимость
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования