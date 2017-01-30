В Донецке и Макеевке от обстрелов повреждены 6 жилых домов и школа

Минимум шесть жилых домов, две котельные и школа получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинской армии минувшей ночью в Донецке и Макеевке. Об этом сегодня сообщил источник в силовых ведомствах ДНР.

«В Куйбышевском районе Донецка зафиксированы попадания по улицам Привокзальная 18, Листопрокатчиков, 37, а также здания котельной и школы. В Киевском районе повреждена пятиэтажка по улице Партизанская, 37Б. Кроме того, в Червоногвардейском районе Макеевки отмечены повреждения домов по улицам Давыденко, 17Б и Черепановых, 143, в этом же районе повреждена котельная», — сказано в сообщении, сообщают «Новости Донецкой Республики».