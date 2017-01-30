Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 30 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

В Москве появится площадь Фиделя Кастро

30.01.2017 - 09:52

Одна из площадей в районе Сокол на севере Москвы будет названа именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом со ссылкой на источник в столичной мэрии сообщает ТАСС.

По словам источника, соответствующее решение приняла городская межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц, пишет RT.

«Было решено дать имя команданте площади, расположенной на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц, рядом с улицей Сальвадора Альенде — президента Чили, который был другом Кастро», — пояснил он.

Отмечается, что в Северном округе также находится улица Уго Чавеса — бывшего президента Венесуэлы.
Ранее парламент Кубы ограничил использование имени Фиделя Кастро, запретив называть в его честь площади, парки, улицы и проспекты на территории республики.

ПолитикаБольше материалов
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ОбществоБольше материалов
Россия в группе смерти
Соцсети — угроза жизни наших детей
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Предназначение России — быть основой для наших будущих побед
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
Игорь Петренко
БлогиЕще
Выброс латентной русофобии
Лукашенко считает, что Украина воюет за независимость
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования