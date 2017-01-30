В Москве появится площадь Фиделя Кастро

Одна из площадей в районе Сокол на севере Москвы будет названа именем лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом со ссылкой на источник в столичной мэрии сообщает ТАСС.

По словам источника, соответствующее решение приняла городская межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц, пишет RT.

«Было решено дать имя команданте площади, расположенной на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц, рядом с улицей Сальвадора Альенде — президента Чили, который был другом Кастро», — пояснил он.

Отмечается, что в Северном округе также находится улица Уго Чавеса — бывшего президента Венесуэлы.

Ранее парламент Кубы ограничил использование имени Фиделя Кастро, запретив называть в его честь площади, парки, улицы и проспекты на территории республики.