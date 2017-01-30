Трампа раскритиковали на вручении премии Гильдии киноактеров США

Сразу несколько актеров на вручении престижной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе выступили с критикой пятничного указа президента Дональда Трампа о запрете на въезд для мигрантов из ряда преимущественно мусульманских стран.

Согласно постановлению, США приостанавливают программу приема беженцев на 120 дней для выяснения эффективности действующих правил. Указ касается граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Ведущий церемонии актер Эштон Кутчер в своей вступительной речи приветствовал "тех, кто находится в аэропортах". "Ваше место в моей Америке", - добавил он.

Получившая награду за лучшую женскую роль в телевизионной комедии Джулия Луи-Дрейфус также не осталась в стороне, заявив, что как дочь бежавшего от нацистов французского еврея она может охарактеризовать ограничения на въезд лишь как "позорные и неамериканские".

Награду за лучшую мужскую роль в телевизионной комедии получил Уильям Х. Мейси, снявшийся в сериале "Бесстыдники".

Лучшим актерским составом в комедийном сериале Гильдия сочла актеров сериала "Оранжевый - хит сезона".

Премия за лучшую женскую роль в теледраме досталась молодой британке Клэр Фой за роль в сериале "Корона", а приз за лучшую драматическую мужскую роль получил ее партнер по сериалу Джон Литгоу.

Лучшим актерским составом в теледраме, по версии Гильдии, стал фантастический сериал "Очень странные дела", пишет ВВС.