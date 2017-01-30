Власти Словении готовы организовать встречу Путина и Трампа

Глава МИД Словении Карл Эрьявец в интервью порталу zurnal24.si заявил, что Словения готова предоставить место для проведения встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

«Учитывая тот факт, что мы успешно организовали встречу Джорджа Буша и Владимира Путина, Лавров сказал, что он не видит причин не повторить встречу на подобном уровне, - заявил он. - Всё это, конечно, зависит от Дональда Трампа и Владимира Путина», передает RT.

28 января Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе беседы главы государств договорились проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.