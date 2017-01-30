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Парламент Южной Кореи разрешил Пан Ги Муну баллотироваться в президенты

30.01.2017 - 07:38

Специальная группа парламента Южной Кореи разрешила бывшему Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну занимать государственную должность, в том числе баллотироваться в президенты страны.

Как сообщает Yonhap, исследовательская группа парламента рассмотрела резолюцию ООН, ссылаясь на которую критики бывшего генсека утверждали, что тот не имеет права претендовать на пост президента страны.

Отмечается, что в тексте резолюции используются такие слова, как «желательно», что не означает полного запрета на политическую карьеру Пан Ги Муну.

В резолюции сообщается, что Генеральный секретарь «является доверенным лицом множества правительств стран», поэтому его возможная политическая карьера не желательна.
Агентство также отмечает, что, как правило, бывшие генсеки ООН воздерживаются от дальнейшей работы на государственных должностях.

Ранее агентство RealMeter в преддверии досрочных выборов президента Южной Кореи провело опрос общественного мнения, который показал, что Пан Ги Мун является фаворитом на пост президента Южной Кореи, пишет RT.

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