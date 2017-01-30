Трамп: Указ о миграционных ограничениях — не запрет на мусульман

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ ошибочно истолковали его иммиграционную политику.

«Хочу пояснить, что это не запрет для мусульман, как об этом сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос терроризма и попытках сделать нашу страну безопаснее», — говорится в заявлении Трампа.

Он также отметил, что существует «более 40 различных стран в мире, в которых большинство мусульман не затронуты этим указом», пишет RT.

Ранее сообщалось, что США ограничили въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана.