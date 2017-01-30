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Трамп: Указ о миграционных ограничениях — не запрет на мусульман

30.01.2017 - 06:47

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ ошибочно истолковали его иммиграционную политику.

«Хочу пояснить, что это не запрет для мусульман, как об этом сообщили СМИ. Это не вопрос религии — это вопрос терроризма и попытках сделать нашу страну безопаснее», — говорится в заявлении Трампа.

Он также отметил, что существует «более 40 различных стран в мире, в которых большинство мусульман не затронуты этим указом», пишет RT.

Ранее сообщалось, что США ограничили въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана.

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