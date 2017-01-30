СМИ: Грузия может восстановить дипотношения с Россией

Специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что не исключает при определённом стечении обстоятельств возможного возвращения к диалогу о восстановлении дипломатических отношений между странами.

При этом замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что приветствует слова своего грузинского коллеги, пишет «Известия».

«Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси», — заявил Карасин.

Он также отметил, что пока стороны нацелены на нормализацию двухсторонних связей там, где «это возможно в отсутствии дипотношений», пишет RT.