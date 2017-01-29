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Депутат Сейма Литвы предложил отобрать у РФ Калининградскую область

29.01.2017 - 19:57

Депутат сейма Литвы Линас Бальсис заявил о необходимости обсудить в ЕС вопрос «возвращения» Калининграда в Европу.

По мнению Бальсиса, Россия лишилась права на Калининградскую область после того, как присоединила к себе Крым.

Парламентарий считает, что время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для России закончилось, передаёт новостной портал Baltnews.lt.

«Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — заявил депутат в ходе конференции «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса».

В 2015 году подобную идею озвучил депутат cейма консерватор Лауринас Касчюнас, пишет RT.

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