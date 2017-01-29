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Под Донецком героически погиб комбат ВС ДНР "Грек"

29.01.2017 - 19:53

Командир батальона ВС ДНР с позывным "Грек" героически погиб под Донецком во время отражения атаки противника, в которой участвовали в том числе боевики террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Об этом сообщил источник в командовании НМ ДНР.

«К глубокому сожалению, во время этого боя героически погиб сам командир, которому удалось отразить атаку и разбить противника, повергнув карателей в бегство», - говорит источник.

Отмечается, что подразделения ВСУ понесли в этом бою «ощутимые потери». Кроме того, противника накрыли еще свои минометы с позиций "Правого сектора" (запрещена в РФ).

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