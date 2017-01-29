ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Украинские силовики около 16:30 открыли огонь по ДФС, повреждено здание реагентного хозяйства. Об этом сообщил генеральный директор коммунального предприятия "Компания «Вода Донбасса" Олег Мокрый.

"Около 20 минут назад начался обстрел ДФС, был прилет в крышу здания реагентного хозяйства", — сообщил он.

Гендиректор добавил, что обстрел окрестностей станции продолжается.

"Пока станция работает в штатном режиме. Люди остаются на местах, периодически спускаясь в убежище, но если ситуация не изменится, станция будет остановлена, а персонал эвакуирован", — сказал Мокрый, сообщают «Новости Донецкой Республики».