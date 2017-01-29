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Генштаб: Единственным источником власти в Сирии должен быть народ

29.01.2017 - 15:49

Согласно российскому проекту сирийской конституции, САР является демократическим государством с республиканской формой правления, а единственным источником власти должен быть многонациональный сирийский народ. Об этом сообщил глава группы российских военных экспертов на переговорах в Астане, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС России Станислав Гаджимагомедов.

«Проектом конституции определено, что Сирия является современным демократическим государством с республиканской формой правления. Это государство должно строиться на принципах народовластия, верховенства закона и равенства перед ним», — заявил Гаджимагомедов.

Он подчеркнул, что единственным источником власти должен являться многонациональный и многоконфессиональный народ Сирии.

«Именно он определяет судьбу страны путём всенародного голосования — референдума, а также через своих избранных представителей», — отметил глава группы экспертов.
Межсирийские переговоры проходили в Астане 23—24 января. В ходе встречи Россия представила проект Конституции Сирии, разработанный с учётом мнений Дамаска, оппозиции и стран региона, пишет RT.

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