Трамп и Меркель договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о необходимости усилить существующее сотрудничество в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает Газета.Ru.

«Лидеры договорились о необходимости усилить активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом и работать для стабилизации в зонах конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — отметили в Белом доме.

Также во время разговора лидеры США и ФРГ отметили роль НАТО в обеспечении мира и стабильности в североатлантическом обществе. Кроме того они заявили о принципиальной важности альянса для расширения трансатлантических отношений.

«В этой связи лидеры признали, что НАТО должно быть способно противостоять угрозам XXI века и что наша общая оборона требует соответствующих инвестиций в военный потенциал, чтобы гарантировать, что все союзники вносят свою долю в нашу коллективную безопасность», — сообщили в Белом доме.

Ранее стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Меркель.