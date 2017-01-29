Украинские силовики атаковали позиции ДНР в районе Авдеевки

Вооруженные силы Украины утром в воскресенье попытались атаковать позиции ДНР в районе Авдеевки, но потерпев неудачу открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Сегодня утром украинское преступное командование предприняло очередную провокацию в районе Авдеевской промзоны. Противник численностью до взвода атаковал наши позиции, в результате чего подразделения Народной Милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. В результате, атакующие были остановлены и начали отступать», — сообщил он.

Потерпев неудачу, украинская армия начала обстрел позиций ДНР из крупнокалиберной артиллерии.

«В настоящее время преступные силы Украины из состава 72 омбр при поддержке 55 оабр наносят удары из запрещенных Минскими договоренностями орудий. ВСУ применяются артиллерийские комплексы калибром 152 и 122 — мм, а также ведется огонь из минометов калибром 120 и 82 — мм по позициям армии ДНР и окраинам Киевского района Донецка», — добавил заместитель командующего, сообщают «Новости Донецкой Республики».