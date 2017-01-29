Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 29 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Украинские силовики обстреляли водохранилище Верхнекальмиусской фильтровальной станции

29.01.2017 - 14:21

Украинские силовики сегодня в полдень обстреляли территорию Верхнекальмиусской фильтровальной станции, зафиксировано прямое попадание в водохранилище. Об этом сегодня сообщил сегодня генеральный директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«Сегодня около полудня было прямое попадание в водохранилище Верхнекальмиусской фильтровальной станции», — сказал Мокрый.

Гендеректор добавил, что несмотря на продолжающиеся обстрелы станция работает в штатном режиме, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

24.01 - 10:38 Украинские силовики обстреляли поселки Еленовка и Луганское
16.01 - 10:15 ВСУ обстреляли село Яковлевка
26.10 - 09:36 Украинские силовики обстреляли окрестности Еленовки
21.07 - 08:52 На юге Москвы в подъезде жилого дома обстреляли мужчину
08.06 - 10:59 Неизвестные обстреляли охрану пионерлагеря в Актобе
Украина под уголовниками
27.01 - 12:04 Происшествия
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Обама воровал у США
23.01 - 17:17 Происшествия
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Старуха идет за "ветеранами АТО"
19.01 - 17:41 Происшествия
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
ПолитикаБольше материалов
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ОбществоЕще
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования