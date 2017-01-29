Украинские силовики обстреляли водохранилище Верхнекальмиусской фильтровальной станции

Украинские силовики сегодня в полдень обстреляли территорию Верхнекальмиусской фильтровальной станции, зафиксировано прямое попадание в водохранилище. Об этом сегодня сообщил сегодня генеральный директор коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«Сегодня около полудня было прямое попадание в водохранилище Верхнекальмиусской фильтровальной станции», — сказал Мокрый.

Гендеректор добавил, что несмотря на продолжающиеся обстрелы станция работает в штатном режиме, сообщают «Новости Донецкой Республики».