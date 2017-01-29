Трамп запретил чиновникам лоббировать интересы других государств

Американским чиновникам пожизненно запретили лоббировать интересы иностранных правительств. Такой указ подписал президент США Дональд Трамп, сообщает агентство Associated Press.

Кроме того, в течение пяти лет после ухода с госслужбы бывший чиновник не может лоббировать интересы госструктуры, в которой он работал.

Также на протяжении двух лет после поступления на госслужбу служащие должны избегать работы, связанной с их бывшими работодателями или клиентами.

На самого Трампа при этом данный запрет не распространяется, пишет «Российская газета».