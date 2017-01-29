В Хасавюрте в результате спецоперации ликвидированы трое боевиков

В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте, где ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции, ликвидированы трое боевиков, сообщает источник в региональных правоохранительных органах.
«В ходе активной фазы спецоперации, по предварительным данным, ликвидированы трое боевиков. Спецоперация продолжается», — заявил источник, пишет RT.
Устанавливаются их личности.
Ранее сообщалось, что в городе объявлен режим контртеррористической операции. Позднее стало известно, что силовики блокировали в Хасавюрте дом с боевиками. Также отмечалось, что силовики начали штурм дома с боевиками.