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В Хасавюрте в результате спецоперации ликвидированы трое боевиков

29.01.2017 - 12:24

В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте, где ранее сообщалось о введении режима контртеррористической операции, ликвидированы трое боевиков, сообщает источник в региональных правоохранительных органах.

«В ходе активной фазы спецоперации, по предварительным данным, ликвидированы трое боевиков. Спецоперация продолжается», — заявил источник, пишет RT.
Устанавливаются их личности.

Ранее сообщалось, что в городе объявлен режим контртеррористической операции. Позднее стало известно, что силовики блокировали в Хасавюрте дом с боевиками. Также отмечалось, что силовики начали штурм дома с боевиками.

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