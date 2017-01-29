ВСУ выпустили 265 снарядов и мин по прифронтовым зонам ДНР

Украинские силовики с вечера выпустили 265 танковых, артиллерийских снарядов и мин по прифронтовым населенным пунктам ДНР вдоль всей линии соприкосновения. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до полуночи украинские военные вели обстрелы поселков Зайцево под Горловкой, Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, района аэропорта и «Вольво-Центра», сел Спартак, Васильевка, Крутая Балка Ясиноватского района, Ленинское, Дзержинское, Саханка, Коминтерново, Безыменное, Октябрь, Новая Таврия Новоазовского района, Докучаевск. По этим населенным пунктам было выпущено 265 танковых снарядов, артиллерийских и мин», — сказано в сообщении.

По данным источника, огонь также велся из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщают «Новости Донецкой Республики».