Силовики штурмуют дом в дагестанском Хасавюрте

В Хасавюрте начался штурм дома с боевиками. Об этом, как передает RT, сообщил источник в региональных силовых структурах.

«Из блокированного силовиками в городе Хасавюрте дома боевики открыли стрельбу по сотрудникам, после чего было принято решение о начале штурма дома, - сказал источник. - В ходе перестрелок дом загорелся. Сколько боевиков в доме пока неясно».

Ранее сообщалось, что силовики блокировали в Хасавюрте дом с боевиками. В городе объявлен режим контртеррористической операции, пишет RT.