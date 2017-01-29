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Силовики штурмуют дом в дагестанском Хасавюрте

29.01.2017 - 10:47

В Хасавюрте начался штурм дома с боевиками. Об этом, как передает RT, сообщил источник в региональных силовых структурах.

«Из блокированного силовиками в городе Хасавюрте дома боевики открыли стрельбу по сотрудникам, после чего было принято решение о начале штурма дома, - сказал источник. - В ходе перестрелок дом загорелся. Сколько боевиков в доме пока неясно».

Ранее сообщалось, что силовики блокировали в Хасавюрте дом с боевиками. В городе объявлен режим контртеррористической операции, пишет RT.

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