Трамп поручил найти новых союзников для борьбы с ИГ

Пентагон должен найти новых союзников для борьбы с ИГ (запрещена в РФ). Такое указание, как пишет «Российская газета», содержится в одном из пунктов указа о противодействии этой группировке, который президент США Дональд Трамп подписал 28 января.

Согласно документу оборонное ведомство должно "немедленно" начать разработку новой "всесторонней стратегии по разгрому ИГ (запрещена в РФ)" и представить свои предложения главе государства в течение 30 дней.

План, среди прочего, должен содержать "идентификацию новых партнеров для коалиции в борьбе с ИГ (запрещена в РФ) и шаги по укреплению партнеров по коалиции".

Кроме того, в документе должны быть "предложения по корректировке правил ведения боевых действий и других ограничений для США, которые превышают стандарты международного права в вопросах применения силы против ИГ (запрещена в РФ)".