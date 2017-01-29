Информационно-аналитическое сетевое издание
воскресенье, 29 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Трамп поручил найти новых союзников для борьбы с ИГ

29.01.2017 - 09:59

Пентагон должен найти новых союзников для борьбы с ИГ (запрещена в РФ). Такое указание, как пишет «Российская газета», содержится в одном из пунктов указа о противодействии этой группировке, который президент США Дональд Трамп подписал 28 января.

Согласно документу оборонное ведомство должно "немедленно" начать разработку новой "всесторонней стратегии по разгрому ИГ (запрещена в РФ)" и представить свои предложения главе государства в течение 30 дней.

План, среди прочего, должен содержать "идентификацию новых партнеров для коалиции в борьбе с ИГ (запрещена в РФ) и шаги по укреплению партнеров по коалиции".

Кроме того, в документе должны быть "предложения по корректировке правил ведения боевых действий и других ограничений для США, которые превышают стандарты международного права в вопросах применения силы против ИГ (запрещена в РФ)".

Больше материалов по теме

18.01 - 10:39 Глава Пентагона рассказал о сотрудничестве с Россией
10.01 - 13:32 Шойгу посоветовал главе Пентагона быть "аккуратнее в оценках"
09.12 - 09:27 Глава Пентагона c неожиданным визитом прибыл в Афганистан
05.12 - 09:42 Пентагон пересмотрит стратегию борьбы с ИГ
23.11 - 06:50 Глава Пентагона: "Мы не ищем врага в лице России"
Страх Пентагона перед русскими
29.09 - 20:24 Политика
открывает перед Москвой власть над Украиной
Вселенская грусть янки
21.10 - 14:12 Политика
Эксперты поставили неутешительный диагноз армии США
Пентагон пальцем грозит
15.10 - 10:49 Политика
Картер обещает сдержать «вредное и дестабилизирующее влияние» РФ
ПолитикаБольше материалов
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Колесо историиБольше материалов
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
ПроисшествияБольше материалов
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
ОбществоЕще
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования