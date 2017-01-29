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Белый дом назвал разговор Трампа и Путина "важным началом"

29.01.2017 - 09:00

Телефонный разговор президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина был "позитивным" и является "важным началом для налаживания отношений". Такая характеристика дана в пресс-релизе Белого дома, распространенном по итогам состоявшихся в субботу переговоров, длившихся "около часа".
"Позитивный телефонный разговор был важным началом для налаживания отношений между США и Россией", - подчеркивают в Белом доме, добавляя, что двусторонние связи "нуждаются в восстановлении".

Лидеры двух стран обсудили темы "от взаимного сотрудничества в разгроме ИГ (запрещена в РФ) до усилий по совместной работе над мирными процессами по всей планете, в том числе в Сирии". Оба президента "выразили надежду, что после этого разговора стороны смогут быстро перейти к противодействию терроризму и другим вопросам, вызывающим беспокойство у обеих сторон".

В пресс-релизе нет упоминания о теме санкций США против РФ. Ранее советник президента Соединенных Штатов Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу Fox News рассказала, что темами разговора могут стать судьба антироссийских санкций и сотрудничество в борьбе с терроризмом. Однако сам Трамп в пятницу заявлял, что говорить об их отмене пока "очень рано".

Разговор двух президентов стал их первым личным контактом после недавней инаугурации Дональда Трампа в качестве нового американского главы государства, пишет «Российская газета».

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