Клинтон поддержала протесты против указа Трампа о мигрантах

Бывший кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала протестующих против ужесточения миграционного законодательства, введённого указом президента США Дональда Трампа.

«Я стою на стороне людей, которые собрались сегодня по всей стране, защищая наши ценности и нашу конституцию. Это не то, кем мы являемся», — написала Клинтон на своей официальной странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в ряде городов США начались протесты из-за указа Дональда Трампа об ограничении на въезд в страну беженцев и граждан семи мусульманских стран, пишет RT.