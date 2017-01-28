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Поклонская заявила, что "временно оккупированная территория" — это Украина

28.01.2017 - 20:22

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала политически мотивированным дело о госизмене, инициированное в отношении неё Киевом, а также заявила, что считает Украину «временно оккупированной территорией».

«Уголовное дело о «госизмене» ведётся в отношении меня на Украине исключительно по политическим мотивам… Преследование меня по политическим мотивам противоречит международным нормам, закреплённым международными пактами о гражданских и политических правах, а также пактом об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года», — говорится в заявлении Поклонской.

По словам депутата, это можно объяснить тем, что она не поддержала госпереворот на Украине и «не вступила в преступный сговор с и. о. генпрокурора Украины Олегом Махницким, который был незаконно назначен с превышением должностных полномочий со стороны и. о. президента, и поскольку не исполняла их незаконных и преступных указаний».

Поклонская также считает решение суда абсурдным, а позицию Генеральной прокуратуры и следствия на Украине — трусливой.

Кроме того, она обратила внимание на название департамента украинской прокуратуры, который занимается её делом и «представительством интересов граждан или государства в суде, противодействием преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым».

«И ещё одно уточнение: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они — в Киеве, а не я», — считает Поклонская.
Ранее депутат предложила использовать старое дело президента Украины Петра Порошенко для расследования по госизмене, пишет RT.

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