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Трамп провёл телефонный разговор с Меркель

28.01.2017 - 20:10

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент США проводит телефонный разговор с канцлером Германии Меркель из Овального кабинета. Один из пяти телефонных разговоров с главами правительств на сегодня», — написал Спайсер в своём Twitter, пишет RT.

Ранее Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого подтвердил обязательства США по обеспечению безопасности Японии.

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