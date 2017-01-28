Трамп провёл телефонный разговор с Меркель

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент США проводит телефонный разговор с канцлером Германии Меркель из Овального кабинета. Один из пяти телефонных разговоров с главами правительств на сегодня», — написал Спайсер в своём Twitter, пишет RT.

Ранее Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого подтвердил обязательства США по обеспечению безопасности Японии.