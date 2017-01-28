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Трамп раскритиковал за "фейковые новости" The New York Times

28.01.2017 - 17:34

Президент США Дональд Трамп на своей личной странице в Twitter раскритиковал издание The New York Times.

«В провальном The New York Times были неправы относительно меня с самого начала. Они говорили, что я должен проиграть праймериз, а затем выборы. Фейковые новости!» — написал Трамп.

«Репортажи обо мне в The New York Times и в The Washington Post были настолько лживыми и гневными, что NYT извинилось за них перед своими подписчиками и читателями», — добавил президент.

Он отметил, что издание «по-прежнему не изменило курс относительно него и никогда этого не сделает».

«Позорно», — заключил лидер США, пишет RT.

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