Трамп раскритиковал за "фейковые новости" The New York Times

Президент США Дональд Трамп на своей личной странице в Twitter раскритиковал издание The New York Times.

«В провальном The New York Times были неправы относительно меня с самого начала. Они говорили, что я должен проиграть праймериз, а затем выборы. Фейковые новости!» — написал Трамп.

«Репортажи обо мне в The New York Times и в The Washington Post были настолько лживыми и гневными, что NYT извинилось за них перед своими подписчиками и читателями», — добавил президент.

Он отметил, что издание «по-прежнему не изменило курс относительно него и никогда этого не сделает».

«Позорно», — заключил лидер США, пишет RT.