Украинские силовики обстреляли Докучаевск

Украинские силовики более часа назад открыли огонь по жилым кварталам Докучаевска, прямым попаданием снаряда поврежден пятиэтажный дом и магазин. Об этом сегодня сообщил глава городской администрации Александр Качанов.

«Украинские силовики в 16:00 обстреляли пятиэтажный дом по улице Центральная, 83, по предварительным данным там произошло возгорание, подробностей пока нет. Также было зафиксировано попадание в магазин, повреждено остекление», — сказал он.

Качанов добавил, что информации о пострадавших не поступало.

«Огонь вели предположительно из ПТРК»,— подчеркнул мэр, сообщают «Новости Донецкой Республики».