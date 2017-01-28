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Украинские силовики обстреляли Докучаевск

28.01.2017 - 17:59

Украинские силовики более часа назад открыли огонь по жилым кварталам Докучаевска, прямым попаданием снаряда поврежден пятиэтажный дом и магазин. Об этом сегодня сообщил глава городской администрации Александр Качанов.

«Украинские силовики в 16:00 обстреляли пятиэтажный дом по улице Центральная, 83, по предварительным данным там произошло возгорание, подробностей пока нет. Также было зафиксировано попадание в магазин, повреждено остекление», — сказал он.

Качанов добавил, что информации о пострадавших не поступало.

«Огонь вели предположительно из ПТРК»,— подчеркнул мэр, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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