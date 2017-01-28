Информационно-аналитическое сетевое издание
суббота, 28 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

ВСУ за сутки 1273 раза обстреляли территорию ДНР

28.01.2017 - 14:45

Обстановка в Донецкой Народной Республике имеет тенденцию к обострению, об этом сообщил во время брифинга заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки украинские силовики увеличили количество обстрелов по территории Донецкой Народной Республики до тысячи двухсот семидесяти раз.
При этом противник выпустил по прифронтовым районам семьдесят артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, пять танковых снарядов, пятьсот пятьдесят пять мин, из них калибра 120 мм – двести пятьдесят, а также пятьсот пятьдесят один боеприпас из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие.
Обстрелы со стороны украинских боевиков под руководством командиров 53, 72, 92, 30 отдельных механизированных бригад ВСУ Грузевича, Соколова, Николюка, Гараза, командира 55 артиллерийской бригады Брусова и командира 36 бригады морской пехоты Делятицкого, велись в направлении населенных пунктов Республики: Зайцево, Васильевка, Широкая Балка, Михайловка, Яковлевка, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Веселое, Докучаевск, Дзержинское, Ленинское, Саханка, Ясное, Коминтерново, Октябрь, Безыменное, район аэропорта и поселок шахты "Трудовская" Петровского района Донецка.

В результате минометного обстрела с позиций ВСУ погиб один военнослужащий ДНР", — сообщил Эдуард Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

Больше материалов по теме

09:57 ВСУ обстреляли села Новоазовского района ДНР
27.01 - 11:41 ВСУ обстреляли поселок Шахты
27.01 - 11:34 ВСУ ведут обстрел села Саханка
27.01 - 09:52 ВСУ выпустили свыше 170 снарядов и мин по территории ДНР
27.01 - 09:19 ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР, есть пострадавшие
Старуха идет за "ветеранами АТО"
19.01 - 17:41 Происшествия
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Новая радость от собственного поражения
16.12 - 16:41 Происшествия
И опять - "ура!", "классно!" и "супер!" по поводу разбитой техники
Трофейная техника
06.12 - 10:43 Происшествия
с военного парада Дня независимости Украины
ПолитикаБольше материалов
Под русским зонтиком ПРО
Константин Щемелинин
Протест Содома и Гоморры
Иван Острогожцев
Оборона Дейр-эз-Зора
Николай Севостьянов
Главный вопрос США по России
Константин Щемелинин
Путь Москвы на Украине
Константин Щемелинин
Его прощальный взвизг
Иван Острогожцев
Колесо историиБольше материалов
Дифирамбы палачу
Виктор Чернышев
Уроки истории
Отдел информации
Русская икона
Александр Гончаров
Директива бомбиста
Александр Загорский
Христос до и после времени
Андрей Бабицкий
ПроисшествияБольше материалов
Обама воровал у США
За 8 лет во власти его семейство истратило из госбюджета на отдых $85 млн.
Игорь Петренко
Старуха идет за "ветеранами АТО"
Волна самоубийств не отступает от украинских войск
Олег Горностаев
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
оказалась важнее флага России
Алексей Сокольский
Аватары против Дворкина
Иноплеменный обычай для испытания веры христиан
Владимир Гулевич
БлогиЕще
Хроники захвата
Московской хоральной синагоги
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования