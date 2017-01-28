ВСУ за сутки 1273 раза обстреляли территорию ДНР

Обстановка в Донецкой Народной Республике имеет тенденцию к обострению, об этом сообщил во время брифинга заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки украинские силовики увеличили количество обстрелов по территории Донецкой Народной Республики до тысячи двухсот семидесяти раз.

При этом противник выпустил по прифронтовым районам семьдесят артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, пять танковых снарядов, пятьсот пятьдесят пять мин, из них калибра 120 мм – двести пятьдесят, а также пятьсот пятьдесят один боеприпас из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие.

Обстрелы со стороны украинских боевиков под руководством командиров 53, 72, 92, 30 отдельных механизированных бригад ВСУ Грузевича, Соколова, Николюка, Гараза, командира 55 артиллерийской бригады Брусова и командира 36 бригады морской пехоты Делятицкого, велись в направлении населенных пунктов Республики: Зайцево, Васильевка, Широкая Балка, Михайловка, Яковлевка, Ясиноватая, Спартак, Крутая Балка, Веселое, Докучаевск, Дзержинское, Ленинское, Саханка, Ясное, Коминтерново, Октябрь, Безыменное, район аэропорта и поселок шахты "Трудовская" Петровского района Донецка.

В результате минометного обстрела с позиций ВСУ погиб один военнослужащий ДНР", — сообщил Эдуард Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».