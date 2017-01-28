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В ЛНР обнаружен оружейный схрон украинских диверсантов

28.01.2017 - 13:53

Сотрудники полиции Луганской Народной Республики обнаружили оружейный схрон украинских диверсантов. Об этом сообщил на брифинге начальник Центра общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР Сергей Колесников.

"Некоторое время назад сотрудниками Управления уголовного розыска и Центра специального назначения МВД ЛНР была получена оперативная информация о существовании принадлежащего ВСУ тайника с оружием", — сообщил Колесников.

По его словам, данная информация подтвердилась и сотрудники полиции установили точное место расположения тайника.

"Потайной склад был оборудован в одном километре от села Хорошее (Славяносербский район — прим.), в лесополосе, практически на линии разграничения с ВСУ", — уточнил спикер.

По данным МВД, в тайнике были обнаружены гранатомет РПГ-7, более 25 гранат, гранатометные выстрелы и заградительная мина, различного рода боеприпасы, сигнальные ракеты, пороховые заряды и более килограмма взрывчатого вещества.

"Судя по номенклатуре схрона, он предназначался для пополнения боеприпасов для диверсионно-разведывательных групп ВСУ и националистических батальонов, а также для организации ими диверсий в глубине территории республики", — заявил Колесников.

Он уточнил, что содержимого тайника хватит на обеспечение группы до пяти человек. По словам спикера, в настоящее время выявленное оружие и боеприпасы изъяты и направлены в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР для дальнейшего исследования.

"По данному факту проводится проверка. Принимаются меры к установлению круга лиц, причастных к организации тайника", — заявил начальник ЦОС, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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