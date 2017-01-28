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Названа причина смерти Валерия Болотова

28.01.2017 - 13:56

Экс-"народный губернатор" Луганской области, первый глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил глава информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик

"Официальная причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказал он.
Кнырик сообщил, что Болотова похоронят во вторник в московском регионе.

"Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках", - сообщил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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