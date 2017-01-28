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ВКС РФ: Испытания новой противоракеты пройдут в ближайшие два-три года

28.01.2017 - 12:34

Испытания новой российской противоракеты ближнего действия системы противоракетной обороны (ПРО) пройдут в ближайшие два-три года на полигоне Сары-Шаган, сообщает начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят один-два испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трёх лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создаётся в России», — сказал Тагиев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что количество пусков на полигоне Сары-Шаган в ближайшие годы увеличится в несколько раз, в том числе за счёт испытаний нового изделия, пишет RT.

Также представитель ВКС добавил, что российские средства перехвата, которые стоят на вооружении, не имеют аналогов в мире.

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