Армия Сирии вернула контроль над источником воды под Дамаском

Правительственные войска Сирии подняли государственный флаг над освобождённой от террористов водонапорной станцией в Айн-эль-Фиджи под Дамаском. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Ранее стало известно, что долину Барада, где находится источник, покинули более тысячи мирных граждан и боевиков.

В Айн-эль-Фиджи находится крупнейший резервуар питьевой воды, питающий сирийскую столицу. В декабре прошлого года боевики террористической группировки «Джабхат Фатх аш-Шам»* взорвали водопровод и захватили расположенный там источник, пишет RT.