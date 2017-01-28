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Песков прокомментировал будущий телефонный разговор Трампа и Путина

28.01.2017 - 10:25

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, в котором примет участие вице-президент США Майк Пенс.

Песков отметил, что с российской стороны присоединения к разговору кого-либо, кроме Путина, не планируется, пишет RT.

Ранее в Белом доме заявили, что телефонные переговоры Трампа и Путина назначены на 20:00 28 января. Позднее стало известно, что вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс примет участие в телефонном разговоре глав России и США.

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